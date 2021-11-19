انطلاق عملية التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية لانتخابات نادى الجزيرة

القاهرة - سامية سيد - بدأت عملية التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية لانتخابات نادى الجزيرة والتى يتنافس فيها على الرئاسة الثنائي عمرو جزارين وشريف سيف النصر. وتشهد عملية التصويت والتسجيل إقبال كثيف كن أعضاء الجمعية العمومية فى الساعة الأولى والتى بدأت فى التاسعة صباحا. وتتكون العمومية من 37261 ألف عضو لهم حق الحضور والتصويت.

بينما ترشح 16 عضوا على مقاعد العضوية فوق السن وهم: حسن الشافعى وبدوى خليفة وأحمد صبحى وطارق عشماوى ومحمد أبو الدهب، ونازك الألفى وعلى شعبان ومحمد جوهر ومحمد عادل سرى وجيلان غنيم، وسلوى عبد الفتاح، ومحمد حسين وشريفة أبوالفتوح وعلى أنسي ومصطفى طلعت ونيفين الطاهرى، أما مقعدا العضوية تحت السن فقد ترشح عليهما 6 أعضاء وهم: ميدو أباظة وعمر عصام وعادل العدوي وهادي باشا، وسلمى ياسر الفرنواني ويوسف محيى الدين.

وتقدم على مقعد الرئاسة الثنائى المهندس عمرو جزارين رئيس النادى الحالى والمهندس شريف سيف النصر نائب رئيس النادى السابق، أما على منصب النائب فقد تقدم ثلاثة مرشحين المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس النادى الأسبق، والدكتور على قناوى والدكتور فتحى خضير، فيما ترشح على مقعد أمانة الصندوق كل من رؤف نور أمين الصندوق السابق، وأحمد المهيلمى أمين الصندوق الحالى.

ويٌعد نادى الجزيرة أقدم الأندية التى تم تأسيسها فى مصر، حيث تم تأسيسه عام 1882 ويوجد بالجزيرة شمال منطقة الزمالك، ويتصف بأنه نادٍ رياضى وثقافى واجتماعى، وفى 4 نوفمبر 1886 منحت الحكومة المصرية حق الترخيص لنادى الخديوى الرياضى للانتفاع بمساحته التى بلغت وقتها 146 فدانًا و22 قيراطًا و12 سهمًا.

وتم تغيير اسم النادى عام 1914 فتغير إلى نادى الجزيرة الرياضى ثم نادى «أمير الصعيد» نسبة إلى الملك فاروق ولكن هذا الاسم لم يدم إلا لمدة سنة واحدة واستقر الاسم على نادى الجزيرة.

ويٌعد سبورتنج ثانى أقدم الأندية تأسيسا، حيث تأسس عام 1890، وحضر الحفل الخديوى توفيق، ومقره فى الإسكندرية، وهو أحد الأندية الرياضية والاجتماعية الشهيرة، اسمه الرسمى نادى الإسكندرية الرياضى، ولكن نظرا لعدم ممارسته كرة القدم كلعبة أساسية لم ينل شهرته مثل باقى الأندية، وفيما يخص ثالث الأندية فهو نادى السكة وتم تأسيسه عام 1903، تم إنشاؤه عن طريق مجموعة المهندسين الأجانب الذين كانوا يعملون فى الورش (عنابر السكة الحديد الموجودة بالسبتية)، وأقيم بحى شبرا بالقاهرة، ثم النادى الأوليمبى تأسس سنة 1905 تحت اسم النجمة الحمراء، وأسسه على مخلص الباجورى.