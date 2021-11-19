شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ردا على استبعاده من قائمة المقاولون: "قبول الناس اللى حواليا رزق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال وجوده بملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك بعد خروجه من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الليلة في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وعلق كهربا على انستجرام قائلاً، "من أنواع الرزق أن يضع الله لك قبولا فى قلب كل من حولك أسعد الله صباحكم بكل خير.. جمعة مباركة".



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وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلي، من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري، بعد استبعاده من مباراة القمة الماضية، يثير الشكوك حول مصير اللاعب في الفريق الأحمر.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "يبدو أن الموقف لم يعد ظريفاً بين موسيماني وكهربا رغم أن اللاعب يتدرب بشكل جيد، وإدارة الأهلي متعاطفه مع اللاعب، ولكنها لا تتدخل في قرارات موسيماني، وكهربا مطالب بأن يستمر في التدريب بقوة ولكن من المؤكد أنه سيواجه مشاكل".

واستبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، الثنائى طاهر طاهر ومحمود كهربا من قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.