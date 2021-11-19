شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة وفد الأهلي إلى أوروبا لتسويق لاعبيه الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر وفد من الأهلي يضم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي مع التشيكي مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين فى جولة بأكثر من من دولة أوروبية، مثل التشيك وسلوفاكيا، لبحث سبل التعاون وانتقال لاعبي قطاع الناشئين بالفريق الأحمر للإعارة وخوض تجارب احترافية مبكرة في الدوريات الأورويات.

ونجح الأهلي في إعارة ثلاثة من شبابه إلى نادى زيسكوف التشيكي مطلع الموسم الحالي، وهم ميدو حسام ومصطفى فوزى ومحمد أحمد «بيسو» لمدة موسمين بعد تمديد عقودهم مع القلعة الحمراء.

ويرغب وفد الأهلي في زيارة عدد من الأندية في التشيك وسلوفاكيا مثل زيزكوف وزيلينا وسيجما أولوموتش وتبليتسي لبخث سبل التعاون في تبادل اللاعبين وبحث إمكانية ضم لاعبين جدد من الأهلي وإقامة المعسكرات وتبادل الخبرات الفنية والإدارية على مستوى صقل خبرات مدربي الأهلي من خلال خوض معايشات في الدوريات الأوروبية.

وأكد مصدر لـ ”الخليج 365” أن هناك أكثر من لاعب مرشح لتكرار تجربة إعارة شباب الأهلي إلى أوروبا، مثل عدد من لاعبي فريق 99 المتواجدين مع الفريق الأول مثل محمد نصير وعبد الرحمن مانو وأحمد أشرف وبعض لاعبي فريق الشباب مواليد 2001 مثل محمد مغربي وأحمد سيد غريب وغيرهم من اللاعبين المميزين في فريقي الشباب وفريق الناشئين مواليد 2003.

وترغب إدارة الأهلي في تكرار تجربة إعارة عدد من اللاعبين الشباب إلى أوروبا، لتحقيق استفادة فنية من خلال تدرب اللاعبين في أجواء جديدة، على أن يعودوا للأهلي بعد انتهاء تجارب الإعارة أو يستمروا في الدوريات الأوروبية ويتم تسويقهم بشكل جيد بما يحقق مكاسب مالية للقلعة الحمراء إذا ما استغلوا الفرصة جيدا.

وتركز إدارة الأهلي على تسهيل إجراءات انتقال لاعبيها الشباب إلى أوروبا لتحقيق استفادة فنية كما حدث مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر الحالي، والذي استفاد من تجربته الاحترافية في التشيك وعاد للأهلي بشكل مختلف خاصة من حيث الحالة البدنية والخبرات التي حصل عليها اللاعب.