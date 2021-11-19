شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار تُقرب أشرف بن شرقي من الانتقال لشباب الأهلي الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النجم المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك من الرحيل عن ناديه بالموسم الجديد، فى ظل رفض اللاعب تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل، ويصر بن شرقى حال موافقته على التجديد للزمالك على وضع شرط جزائى يسمح له بالرحيل فى أى وقت إذا أراد، وهو الأمر الذى رفضته إدارة الزمالك نهائياً.

وكشف مصدر لليوم السابع أن أحد الأندية الراغبة بشدة فى الحصول على خدمات بن شرقى هو نادى شباب الأهلى دبى، والذى تواصل مع وكيل اللاعب وعرض عليه تقاضى بن شرقي 3 ملايين دولار سنوياً بشرط رفض التجديد للزمالك والانتقال إليه بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر.

ويرغب بن شرقى فى الاستمرار حتى نهاية عقده مع الزمالك، على أن يرحل لأى نادٍ مجاناً ويحصل هو فقط على القيمة الكاملة للصفقة.

كما ارتبط اسم أشرف بن شرقى بالانتقال للأهلى المصرى، خاصة أنه كان من ضمن المرشحين لارتداء القميص الأحمر من قبل الانتقال للزمالك، وعلى الرغم من وجود رغبة حقيقية فى الأهلى لضم اللاعب، إلا أن ثمة أزمة تصعب من مسألة ضمه وهى رفض إدارة الأهلى تخطى سقف الرواتب الموضوع حالياً تجنباً لحدوث أزمة بين اللاعبين وصناعة مشكلة داخل غرفة الملابس، وتلقى أشرف بن شرقى عدداً من العروض المغرية ليقترب اللاعب بشكل كبير من العودة للدورى السعودى فى الموسم الجديد.