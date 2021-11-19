شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. أحمد حجازى خارج قائمة منتخب مصر فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد خروج أحمد حجازى، مدافع اتحاد جدة السعودى، من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب، التى تقام فى قطر فى الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتواصل مسئولو منتخب مصر مع اتحاد جدة السعودى خلال الساعات الماضية، للتوصل لحل ولكن إدارة النادى السعودى فضلت عدم مشاركة اللاعب فى البطولة، خاصة أن منتخب السعودية سيشارك فى هذه البطولة بمنتخب الشباب وليس الفريق الأول.

ويرسل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للفراعنة فى بطولة كأس العرب، وتضم 23 لاعبا من أصل 35 لاعبا فى القائمة المبدئية التى تم إرسالها فى أكتوبر الماضى.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة المبدئية لكأس العرب، وضمت كلا من: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي فى حراسة المرمى، والدفاع: أحمد فتوح وأيمن اشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر ابراهيم. محمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني، ولاعبو الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحي، والمهاجمون: محمد شريف وأحمد سمير وحسام حسن.

ويستهل المنتخب الوطنى، الذي يقودة كيروش، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.