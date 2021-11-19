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قصة صور.. أوجستى بوش صائد بطولات السلة مع قطبي الكرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - سطر الإسباني أوجستى بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى، تاريخاً من الإنجازات مع قطبي الكرة المصرية، بعدما أصبح صائداً للبطولات سواء خلال تدريبه للزمالك أو بعد تعاقده مع النادي الأهلي، حيث تولى تدريب فريقى الأهلى والزمالك وحقق معهما بطولات لم يسبقه أحد لتحقيقها.

 

 لفت اوجستي الأنظار خلال تدريبه للزمالك في الموسم الماضي، ونجح مع الفريق الأبيض في التتويج ببطولتي أفريقيا ودوري سوبر السلة المصري.

 

تولى أوجستى تدريب الأهلى منتصف أغسطس الماضى، وقاد الفريق خلال بطولة منطقة القاهرة وتوج بلقبها بعد التغلب على الجزيرة في النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.

 

كما توج فى أكتوبر الماضى بلقب البطولة العربية التى استضافها نادى الاتحاد السكندرى، كأول لقب عربى في تاريخ النادى الأهلى، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، حيث تغلب على كل من حضر موت وداد بوفاريك، والفتح السعودى وبيروت اللبناني، والاتحاد السكندرى، والكويت الكويتى.

 

وأخيراً توج مع الأحمر بلقب بطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 67/68 لتكون ثالث بطولة يتوج بها الفريق الأحمر مع الخواجة الإسبانى الذى استطاع أن ينتشل الأهلى من كبوته فى السلة، والتى كان ينافس على التواجد بالمربع الذهبى بها على مستوى بطولة السوبر ليستحق لقب المنقذ للسلة فى القلعة الحمراء.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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