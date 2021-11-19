هل يرحل النني عن أرسنال.. وكيل اللاعب يرد بتغريدة على «تويتر»

الشارقة - اميمة ياسر - سخر علاء نظمي، وكيل لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، من الأنباء التي نشرتها صحيفة «صن» البريطانية، مؤخرًا بشأن اتخاذ إدارة الجانرز قرارا برحيل اللاعب عن صفوف الفريق اللندني خلال الميركاتو الشتوي، ورحيله كلاعب حر عن الفريق لمنحه الحرية في اختيار هوية الفريق الذي يرغب في الانتقال إليه.

ومن جانبه، نشر وكيل النجم المصري صاحب الـ29 عاما، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سخر خلالها من صحيفة «صن» البريطانية التي نشرت خبر اقتراب رحيل النني عن أرسنال، وعلق عبر تلك التغريدة: «هل صن جديرة بالثقة؟»، مبديا تساؤلا آخر: «جوجل.. من فضلك جاوبني؟».

يذكر أن مصدر مقرب من محمد النني، أكد في تصريحات خاصة سابقة لموقع «الوطن» أنه لا صحة لما تردد عن رغبة نادي أرسنال في فسخ عقد النني في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ما أثير عن سفره إلى تركيا للاتفاق مع أحد أندية الدوري التركي، لا أساس له من الصحة، وذلك بعد عديد الأنباء التركية التي انتشرت مؤخرا حول رغبة نادي جالاتا سراي التركي في التعاقد مع اللاعب الدولي صاحب الـ29 عاما.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد النني مع أرسنال في نهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق التوقيع لأي ناد بشكل مجاني خلال شهر يناير المقبل.

ويغيب محمد النني عن المشاركة مع الفريق اللندني في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، منذ مطلع الموسم، إذ لم يشارك سوى في مباراتين فقط من أصل 11 مباراة مع الفريق.