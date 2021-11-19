شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم الجمعة 19 / 11 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى نظيره المقاولون العرب على ستاد الاهلى والسلام في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب

تقام مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة ، ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

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ترتيب الاهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري

يبحث المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حصد 4 نقاط منذ إنطلاق المسابقة لاسيما أن ذئاب الجبل نجح في تقديم مباريات قوية أمام المارد الأحمر بالفترة الماضية.

ويغيب عن المقاولون الظهير الأيسر حسن الشامي للإيقاف، ويعتمد النحاس على لاعبه النيجيري جون أوكولي بجانب دور ثنائي الوسط عبد الله ياسين ومحمد مجلي وانطلاقات محمد سالم.