شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: البدري طلب تجديدي للأهلي وقلت له خلاص قررت الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام غالي، نجم الأهلي السابق، كواليس اتخاذه لقرار اعتزال كرة القدم، وقال الكابيتانو في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": قالوا لي كثيراً اعتزل، وأحد أصدقائي تحدث معي في مرة بعد إهداري لركلة جزاء بالكونفدرالية وقال لي اعتزل انت مينفعش تلعب كرة، وأرسلت له رسالة وقلت أنا اللي أقرر مش انت اللي تقرر، وعشت بعد تلك الأمور سنتين أو ثلاثة في مستوى عال وأحصد بطولات، وقررت الخروج من الملعب عندما وجدت دماغي مش قادرة، كانت فترة ثقيلة بأحداثها".

وأضاف: "لم أكن قادراً على تحمل الضغوطات وكنت مقرر وأبلغت نادر شوقي وكيل أعمالي، وقلت أيضاً لحسام البدري، رغم إنه جاء لي وقال هنجدد معاك ولكن قلت له خلاص اتخذت القرار".

وواصل: "كنت أريد الخروج من الباب الكبير ولم أرد أن تطالبني الجماهير بالاعتزال، ولعبت مباراة اعتزالي بعد فترة طويلة من عدم لعب مباريات اعتزال، وقدمت مباراة جيدة في اعتزالي".

وأكمل: "عدت للأهلي في عام 2010، ولم يكن علىّ ضغوط بسبب امتلاء الفريق بالنجوم، ولكن بعد اعتزالهم وضم مجموعة جديدة من الناشئين والصفقات الجديدة، كان من الصعب جداً أن تعلمهم مبادئ النادي وحصد البطولات، ودائماً تعطى رسائل بعضها بتعنيف وبعضها بطرق أخرى، حافظنا على النادى في تلك الفترة وحصدنا بطولات أيضا".

واختتم غالى: "هذه الفترة أوضحت للجماهير شخصيتي بعيداً عن النجوم الذين سبقوني، وتعاملي مع مجموعة لم تتربى على ثقافة الفوز في النادي الأهلي، ومن هنا بنيت العلاقة بيني وبين الجماهير والإعلام ككابتن للفريق، وتشبيهي بأي رمز من الرموز الكبار في النادي أمر عظيم جداً".