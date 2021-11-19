لويس كامبوس مكتشف كليان مبابي ضمن المرشحين لمنصب المدير الرياضي لنيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تسارع الإدارة الجديدة لفريق نيوكاسل يونايتد الزمن لتعيين مدير رياضي جديد بعدما عينت سابقا الإنجليزي إيدي هاو مدربا جديد في أفق منح الإدارة الرياضية الجديدة فرصة لمناقشة سوق الانتقالات الشتوي القادم.



وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي وشركائه على فريق نيوكاسل يونايتد تعمل الإدارة الجديدة على البحث عن أطر تقنية وإدارية لقيادة المشروع الجديد وتبقى الأولوية لإنقاذ الفريق من النزول هذا الموسم.

وحسب تقارير إعلامية إيطالية، يعتبر البرتغالي لويس كامبوس البالغ 57 سنة أحد المرشحين لمنصب المدير الرياضي للفريق الإنجليزي.