الدوري الفرنسي يجني ثمار انتقال ميسي لباريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أنه منذ تعاقد باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي في أغسطس/آب الماضي ارتفعت قيمة حقوق بث الدوري الفرنسي بشكل ملحوظ.



وقالت الصحيفة إن رابطة الدوري الفرنسي (LFP) وقعت مع شبكة beIN Sports صاحبة الحقوق الدولية للمسابقة عقدا يقضي بدفع الشبكة الناقلة لمباريات المسابقة 75 مليون يورو في الموسم كحد أدنى لإدارة تسويق حقوق البث التلفزيوني في الخارج.

كما تم توقيع ستة عقود جديدة بين عامي 2021 و2024 منذ انتقال قائد الأرجنتين البالغ عمره 34 عاما، بينها حصول شبكة Eleven Sports على حقوق البث في بلجيكا، كما استعادت رابطة الدوري عقودها التي توقفت في الهند مع شبكة (Viacom 18) وفيتنام (Reddentes Sports) بعد توقفهما عن بث مباريات البطولة في المواسم الماضية.