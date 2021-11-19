صحيفة بريطانية تكشف حجم ثروة محمد صلاح: خامس أعلى لاعب أجرًا في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا كشفت فيه عن ثروة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن ثروة صلاح وصلت إلى 90 مليون دولار، أي ما يعادل 66.9 مليون استرليني.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن صلاح، أصبح خامس أعلى لاعب أجرا في العالم، حيث وصل راتبه السنوي إلى أكثر من 10 ملايين استرليني، حيث يصل إلى أكثر من 18 مليونا استرليني بالمكافآت والحوافز، بالإضافة إلى حصوله على 11.7 مليون استرليني من عقود الرعاية.

وتابعت الصحيفة أن عقد صلاح ينص على حصوله على راتب سنوي 10.4 مليون استرليني، أي ما يعادل 200 ألف استرليني في الأسبوع، حيث كان الأعلى أجرا في النادي الإنجليزي، قبل أن يصبح فان دايك هو الأعلى بعقده الأخير.

وكذلك يحصل صلاح على أموال من الرعاية من شركة عالمية أمثال أديداس وشركات مشروبات غازية واتصالات، تصل إلى 11.7 مليون استرليني، وكذلك يحصل على أموال من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، حيث تصل أعداد المتابعين إلى الملايين.