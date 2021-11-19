محمد صلاح يعلن تبرعه في مزاد مفتوح لجمعية خيرية للرفق بالحيوان في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نجم وهداف فريق ليفربول والمنتخب الوطني، محمد صلاح، عن تبرعه بقميصه، الذي خاض به مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي لصالح إحدى الجمعيات الخاصة للرفق بالحيوان.

ونشر صاحب الـ29 عاما تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، جاءت على النحو التالي: «الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان، وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر».

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة نارية أمام أرسنال في الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، حيث يحتل الريدز المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعدما خاض 11 مباراة نجح في الفوز في 6 مباريات فيما تعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة وحيدة ونجح لاعبيه في تسجيل 31 هدفا فيما سكن مرماه 11 هدفا، وكانت الهزيمة الوحيدة أمام فريق ويستهام، فيما يدخل آرسنال وهو في المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعدما خاض 11 مباراة نجح في الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.