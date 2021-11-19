شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والزمالك اليوم الجمعة 19 / 11 / 2021 في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الاسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويفتش الفارس الأبيض عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة ، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قال للاعبيه إن مواجهة الإسماعيلي ليست سهلة ودائما حافلة بالندية والأداء المميز بين لاعبي الفريقين، موضحا أن الأبيض يملك الدوافع لتحقيق الفوز لنسيان أحزان القمة واسترداد فرص الحفاظ على اللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.

ترتيب الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري

الكومى يحفز لاعبو الاسماعيلى بالمكافأت

وتبدو أسلحة الإسماعيلي مكتملة في مواجهة الزمالك، كما وعد يحيى الكومي رئيس النادي الجديد، بصرف مكافآت مالية للاعبيه، حال الفوز على الفريق الأبيض.

ويعول براون على أبرز لاعبيه شكري نجيب وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق وأحمد مدبولي، من أجل تحقيق الفوز الأول بالدوري.