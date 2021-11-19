شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي: حسام غالي لو مثل هيضايق أحمد عز.. وأتمنى مجدى عبد الغنى يدخل مجالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الفنان أحمد فهمي أن حسام غالي، نجم الأهلي السابق، بإمكانه التمثيل إذا كانت لديه الموهبة ولكنه إذا دخل المجال سينافس الفنان أحمد عز بقوة بسبب مظهره الجذاب.

وقال فهمي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "لو لاعب الكرة عنده موهبة التمثيل فلما لا، وأتمنى من مجدي عبد الغني أن يمثل لأنه دمه خفيف جداً ولديه الموهبة، ومحمد بركات أيضاً، حسام غالي شكله حلو ولو مثل هيضايق أحمد عز".

وواصل فهمى: "هناك تجربة لكابتن شريف عبد المنعم في التمثيل ومع حبي له أتمنى ألا يكرر تلك التجربة". وأكمل: "شعبية حسام غالي لم تهتز بعد اعتزاله، وإذا نزل الشارع الجماهير ستتعامل معه وكأنه في مجده الكروي، وأعتز كثيراً بصداقته".

وأكمل فهمى: "حسام غالي بيلعب جد في الخماسي وبيكسبنا، محمد فضل دمه خفيف جداً، ولكن لازم يزود بهارات في القصة عشان تظهر إنها بتضحك، وحسام غالي بيتهمه إنه بيفتي".