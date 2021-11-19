شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يكشف كواليس سحب شارة قيادة الأهلي: الكبرياء منعنى من أى قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام غالي، نجم الأهلي السابق، كواليس قرار إدارة النادي بسحب شارة قيادة الفريق منه عندما كان لاعباً، بسبب خلعه لشارة القيادة في إحدى المباريات وركلها بقدمه اعتراضا على قرار الحكم.

وقال حسام غالي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "عمري ما كنت لاعباً فردياً، أحب اللعب الجماعي وأفضل لعب الكرة للاعب القادر على التسجيل بنسبة مائة بالمائة دون الطمع فيها، لم أفكر في الاعتزال أو ترك النادي بعد قرار سحب شارة القيادة".

وأضاف: "لدي حتة كبرياء كبيرة جداً، ومن أصعب الأمور التي تعرضت لها سحب شارة قيادة الأهلي، خاصة أنها جاءت من أهل بيتي من الأهلي، لأنهم أكثر الناس معرفة بشخصيتي عندما جاء القرار من داخل النادي وعمري ما كنت أقصد إهانة الشارة والنادي، ولكن اعتراضاً على الموقف الذي نتعرض له كفريق، لأن الحكم أشهر لي الكارت الأحمر ولم أكن أستحقه، في ظل منافسة قوية على بطولة الدوري، كان ذلك سبب غضبي فألقيت الشارة، ولاعبون كبار فعلوا هذا الأمر في أوروبا، لم أكن أقصد إهانة النادي إطلاقاً، وحزنت جداً".

وواصل: "خلال عودتي مع الفريق كلمني أحد كان يريد مني أن أدخل في مداخلة وقال لي (هتعمل إيه مع قرار سحب الشارة، قلت له مين طلع القرار ده احنا في الأتوبيس والمدرب ومدير الكرة موجود ومحدش بلغني، وسألت وائل جمعة فقال لي لما نرجع القاهرة هنتكلم)".

وأكمل: "الشارة تم منحها لعماد متعب، وفي اليوم التالي تدربت بشكل طبيعي، وجاء متعب أثناء التدريبات الاستشفائية وقال (يا جماعة اللي بيدي التعليمات من هنا ورايح هو حسام غالي، والشارة دي في الملعب احتراماً لقرار الإدارة، فقلت له أنا مش فارق معايا أنت الكابتن، قال لي والله ما هيحصل)".

واختتم: "جوزيه علامة فارقة بالنسبة لي وبالنسبة لتاريخ الأهلي، وهو مدرب شخصيته حديد، وعلمني الكثير من الأمور في مركزي، والمدربون البرتغاليون يحققون نجاحا ملحوظا في مصر، لعبت مع تسوبيل في 99، ثم ديكسي ومختار مختار، ثم اعتمد علينا جوزيه اعتمادا كليا".