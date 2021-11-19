شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك قبل لقاء الإسماعيلى: نعود أقوى كما المقاتل لا يستسلم أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز الحساب الرسمى لنادى الزمالك على تويتر لاعبى الفريق قبل مباراتهم المهمة، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره الإسماعيلى، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم موسم 2021 – 2022، التى تقام على أرضية ملعب استاد الإسماعيلية، مؤكدين أن الفريق يعود قويا كما المقاتلين الذين لا يستسلمون أبدا. وكتب حساب تويتر الرسمى للقلعة البيضاء: "نعود أقوى كما المقاتل.. لا يستسلم أبدا".



الزمالك

وخصص الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية على هامش تدريب، أمس الخميس، الذى أقيم على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلى المقرر له فى الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة بإستاد الإسماعيلية فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل التدريبى للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل المباراة، وتولى البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

وفى سياق متصل شارك التونسيان سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى والمغربى أشرف بن شرقى فى تدريبات الزمالك، بعد الانتظام بالمعسكر أمس عقب الوصول إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبى تونس والمغرب فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.