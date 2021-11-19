شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يحتفل مع زوجته نوران بعيد زواجهما: أحلى خمس سنين فى حياتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل باسم مرسى، مهاجم فريق سيراميك الحالى والزمالك السابق، وزوجته نوران أبو إسماعيل، بعيد زواجهما الخامس، الذى أقيم فى مثل هذا اليوم من شهر نوفمبر عام 2016، وسط حضور كبير من نجوم الكرة والرياضة فى مصر، مؤكدا أن هذه هى أحلى خمس سنوات فى حياته، متمنيا دوام السعادة لهما ولبناتهما.

ونشر مرسى صورة مع زوجته نوران، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانت طيبة، خمس سنين واحنا مع بعض، أحلى خمس سنين فى حياتى، ربنا يخليكى ليا انتى وبناتنا"، فيما قالت زوجته عبر حسابها على إنستجرام أيضا: "5 سنوات ولا يزال العد".

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، عقد جلسات مستمرة خلال الفترة المقبلة، مع باسم مرسى، مهاجم الفريق، لمعالجة حالة العقم التهديفى التى يعانى منها اللاعب بعد مرور أول ثلاث جولات بالدورى.

وغاب باسم مرسى عن التهديف مع سيراميكا منذ انطلاق الموسم الجديد ولم ينجح اللاعب فى هز شباك المنافسين رغم اعتماد الجهاز الفنى على اللاعب بصورة أساسية فى المباريات إيمانا منهم بإمكانيات وقدرات اللاعب.

ويرغب الجهاز الفنى لسيراميكا فى تجهيز اللاعب نفسيًا، من خلال عقد الجلسات معه وتحفيزه لتخطى حالة العقم التهديفى وعودته مرة أخرى لزيارة الشباك فى المباريات القادمة،



باسم مرسى وزوجته نوران





باسم مرسى يحتفل بعيد زواجه الخامس