شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: تريزيجيه سبب احتراف ابنى فى تركيا.. ومعرفش بياخد كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه لم يتدخل في تجربة احتراف ابنه أحمد ياسر بالدوري التركي، قائلا: "والله ما أعرف أحمد بياخد كام في تجربته الاحترافية في ألتاي التركي".

وأضاف ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "راض عن تجربة أحمد ياسر بنسبة 80%، اللاعب يتحسس طريقه الاحترافي، وهناك ضغوطات كبيرة في الدورى التركي، ومحمود تريزيجيه من أسباب احتراف نجلي في تركيا".

وواصل نجم الأهلى السابق: "تريزيجيه حينما شاهد أحمد في منتخب مصر سعى بكل جدية لاحترافه، وتحدث مع نادر شوقي ومع المدرب في النادي التركي وساهم في خوضه تجربته الاحترافية بالدوري التركي".

وتابع ظهير أيسر الأهلى السابق: "أمنيتي احتراف أحمد ياسر في الدوري الإنجليزي، رغم قوة الدورى التركي لكن إنجلترا مختلفة تماما، هذا لا ينقص من قوة وقيمة الدوري التركي الذي يلعب فيه مطاريدة الدوريات الخمسة الكبرى".