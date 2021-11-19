شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب حراس مرمى سيراميكا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب مصطفى عفيفى، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن مباراة فريقه أمام البنك الأهلى التي أقيمت مساء الخميس على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز سيراميكا بهدف نظيف.

وتعرض محمد عفيفى للإصاباة بفيروس كورونا، حيث يخوض المدرب فترة العزل المنزلى في الوفت الحالي طبقا للبروتكول العلاجى لحين الشفاء من الوباء.

وسجل محمد إبراهيم هدف المباراة الوحيد والذى قاد فريق سيراميكا للفوز على البنك الأهلى، عن طريق تمريرة أمامية من شادي حسين اصطدمت بدفاعات فريق البنك ثم وصلت إلى محمد إبراهيم المنفرد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد كرة سكنت أعلى يسار محمود الزنفلى.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى لقائين وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وفى سياق أخر أكد شعبان المدير الفني لسيراميكا فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" أن الثلاث نقاط التي حصل عليها فريقه من البنك الأهلى مهمين فى المنافسة القوية بين جميع الأندية بالموسم الحالي، لافتا إلى أداء فريقه يتحسن بشكل ملحوظ.

وتابع المدير الفني لسيراميكا: "فرص فريقى كانت أكثر من البنك الأهلى وكنا نقدر نجيب جونين وتلاتة ولكن الحمد لله سجلنا هدفا عن طريق محمد إبراهيم، خطفنا به نقاط المباراة وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد".