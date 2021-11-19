شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: ميمي الشربيني اتُهم بمجاملتى والبطل حذرنى من فشل تجربة فينورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، كواليس بداية رحلته مع عالم الساحرة المستديرة، وأبرز التحديات التي تعرض لها، وقال غالي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": لقب الكابيتانو الأقرب لقلبي، بدأت لعب الكرة في مركز شباب بيلا في سن 8 سنوات، وانضميت إلى الأهلي في سن 15 سنة ولعبت لمدة 20 عاماً بالنادي، ومانويل جوزيه كان يسمح لي بالتدرب مع الفريق خلال فترة احترافي وقدومي إلى مصر إجازات".

وأضاف: "قبل انضمامي إلى الأهلي كنت أهلاوي جداً وأبكي في حالة خسارة الفريق، وميمي الشربيني ضمني إلى الأهلي، وقدم لي دعما كبيرا جداً وكنت محظوظاً بكل المدربين مثل طارق سليم، وعلاء عبد الصادق ومختار، وعمرو أبو المجد كان أول من أكد أنني سألعب للفريق الأول بالنادي".

وواصل: "كنت أتعب على نفسي جداً خشية أن يرى أحد أنني غير كفؤ للفريق الأول، لم أحصل على شىء بسهولة ولم أستسلم، وكنت أضع كل همي في التدريب، وكنت أبكي عندما أستبعد من خوض التدريبات مع فريق من قطاع الناشئين".

وأكمل: "ميمي الشربيني كان أكثر شخص مؤمن بموهبتي، وتعرض لانتقادات كثيرة جداً واتهامات بمجاملتي، وكنت أذهب لأستلم طاقم التدريب مع الفريق فكانوا يقولون لي اسمك غير موجود في الكشف، وكنت أعود في اليوم التالي، عمري ما يئست وكنت دائماً في تحدي مع نفسي".

وعن أصعب تحد في مسيرته قال الكابيتانو: "أصعب تحدي بالنسبة لي كان مع فينورد، قدمت العرض للأهلي، والنادي رفض رحيلي بسبب المنافسة على الدوري، بعد نهاية الدوري خسرنا البطولة وثابت البطل عاد مديراً للكرة وجهاز فني جديد، أبلغت ثابت البطل بعد تقديم العرض مرة أخرى من فاينورد، فقال لي ثابت البطل انت رايح أسبوع اختبارات وقد تنجح أو تفشل.. وإذا حدث أي شىء تيجي هنا مسمعش صوتك، وشاركت أساسياً مع فينورد بعد معاناة 6 أشهر، وديكسي كان أول مدرب يعتمد علي في وسط الملعب بشكل أساسي مع الأهلي، ومختار مختار كان له فضل كبير علي في قطاع الناشئين وعلاء ميهوب أيضاً".