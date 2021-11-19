شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 / 11 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 19 / 11 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام خمسة لقاءات قوية تجمع المصرى البورسعيدى مع بيراميدز على ستاد برج العرب بالإسكندرية ويواجه الطلائع غزل المحلة على ستاد جهاز الرياضة ويلاقى إنبى نظيره سموحة على ستاد بتروسبورت فيما يواجه الزمالك نظيره الاسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ويلاقى الاهلى نظيره المقاولون العرب على ستاد الاهلى والسلام.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى مع بيراميدز

تقام مباراة المصرى البورسعيدى مع بيراميدز في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم جميعاً وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه مثلهم ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

موعد مباراة الطلائع مع غزل المحلة

تقام مباراة الطلائع مع غزل المحلة في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفلاحين فوزاً على إنبى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه ستة أهداف فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

موعد مباراة إنبى مع سموحة

تقام مباراة إنبى مع سموحة في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على ايسترن كومبانى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

موعد مباراة الاسماعيلى مع الزمالك

تقام مباراة الاسماعيلى مع الزمالك في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية ، يفتش الفارس الأبيض عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.

موعد مباراة الاهلى مع المقاولون العرب

تقام مباراة الاهلى مع المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام ،ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.