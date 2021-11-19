شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة مؤمن زكريا.. مروان محسن يحتفل بعودته للتهديف فى 5 مشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مروان محسن، لاعب فريق فيوتشر، بمواصلة التهديف مع فريقه الجديد للمباراة الثانية على التوالي، بعد هدفه في شباك إيسترن كومباني ضمن رباعية فيوتشر الذي فاز بنتيجة 4/1 بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ونشر مروان محسن 5 صور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، أظهرت احتفال اللاعب بهدفه، أبرزها احتفاله على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلي.



مروان محسن (1)



مروان محسن (2)



مروان محسن (3)



مروان محسن (4)



مروان محسن (5)



مروان محسن (6)

توهج مروان محسن مهاجم فيوتشر مع فريقه الجديد الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة وسجل هدفين بعد مرور 4 جولات كان أخرها أمام "إيسترن كومبانى" في المباراة التى أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى وانتهت بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل مروان محسن مع الأهلي فريقه السابق في موسم 2020/2021 هدف وحيد في شباك فيتا كلوب الكونغولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا خلال المشاركة فى 24 مباراة بكل البطولات.

استعاد مروان محسن، جزءا من بريقه بعدما شهدت أول 3 جولات من بطولة الدورى تألقه مع فريقه الجديد واستطاع المساهمة في هدفين في 3 مباريات.

وعاد مروان محسن للتهديف فى بطولة الدورى المصرى بعد غياب 393 يوما، حيث نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى المصري البورسعيدي فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى العام.

وتعود آخر أهداف مروان محسن فى بطولة الدورى المصرى مع الأهلى عندما سجل ثنائية فى شباك إنبى يوم 7 أكتوبر 2020 أى ما يقرب من عام و28 يوما.

أرقام مروان محسن هذا الموسم بعد 3 جولات فقط تؤكد سعى مهاجم مصر السابق في الإعلان عن نفسه، حيث ساهم فى هدفين حتى الآن بتسجيله هدفا وصناعة آخر، كما أنه ثانى أكثر لاعب في الدورى تسديدا على المرمى برصيد 9 تسديدات منها 5 بين الثلاث خشبات ولم يسبقه سوى الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى الذى يملك 10 تسديدات منها 5 بين الثلاث خشبات أيضا ليتفوق مروان في الدقة، وارتطمت إحدى تسديداته العارضة.