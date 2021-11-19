شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: اللاعب رقم 19 فى بيراميدز ضغط على الحكم لاحتساب ضربة جزاء أمامنا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي في بعض مباريات الدوري، متابعا: "مباراة بيراميدز بالجولة الثالثة من الدورى شهدت ضغطا من اللاعب رقم 19 في صفوف بيراميدز لاحتساب ضربة جزاء وهو ما حدث".
وأشار مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى إلى أنه حصل على إنذار في مباراة الجونة لاعتراضه على ضربة الجزاء، موضحا أن الاتحاد يضم عدة لاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب في الفترة القادمة مثل هشام صلاح وخالد الغندور.
وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصيه رائعة أستغلها اللاعب من عرضية زميله هشام صلاح والتي أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة.
وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر.