شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: اللاعب رقم 19 فى بيراميدز ضغط على الحكم لاحتساب ضربة جزاء أمامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني بقيادة توأمه حسام حسن لا يعتمد على الصدفة ويبذل مجهوداً كبيراً من أجل تطوير مستوى زعيم الثغر، مضيفا: "اللاعبون يبذلون مجهوداً كبيراً في المستطيل الأخضر تحت قيادة التوأم".

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي في بعض مباريات الدوري، متابعا: "مباراة بيراميدز بالجولة الثالثة من الدورى شهدت ضغطا من اللاعب رقم 19 في صفوف بيراميدز لاحتساب ضربة جزاء وهو ما حدث".

وأشار مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى إلى أنه حصل على إنذار في مباراة الجونة لاعتراضه على ضربة الجزاء، موضحا أن الاتحاد يضم عدة لاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب في الفترة القادمة مثل هشام صلاح وخالد الغندور.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.