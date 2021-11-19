شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي عن الانتظام مع الزمالك بعد انتهاء التوقف الدولي: عدت لمنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر، خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة الدراويش مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام. وعلق بن شرقي على الصورة قائلاً: "عدت لمنزلي".



أشرف بن شرقي

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الاسماعيلي، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

وفى سياق متصل شارك التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي في تدريبات الزمالك، بعد الانتظام بالمعسكر أمس عقب الوصول إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبي تونس والمغرب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

واختتم الزمالك تدريباته التي أقيمت على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، بخوض تقسيمة قوية بين فريقين في منتصف الملعب تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وشهدت التقسيمة ظهور جميع اللاعبين بمستوى جيد، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون كما أدوا تدريبات بدنية وإطالات خلال المعسكر استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.