شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الموقف غير لطيف بين كهربا وموسيماني واللاعب سيواجه مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلي، من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري، بعد استبعاده من مباراة القمة الماضية، يثير الشكوك حول مصير اللاعب في الفريق الأحمر.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "يبدو أن الموقف لم يعد ظريفاً بين موسيماني وكهربا رغم أن اللاعب يتدرب بشكل جيد، وإدارة الأهلي متعاطفه مع اللاعب، ولكنها لا تتدخل في قرارات موسيماني، وكهربا مطالب بأن يستمر في التدريب بقوة ولكن من المؤكد أنه سيواجه مشاكل".

واستببعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، الثنائى طاهر طاهر ومحمود كهربا من قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وبخلاف كهربا وطاهر طاهر، شمل الغائبين عن الأهلى أمام المقاولون أيضا، رامى ربيعة، محمود متولي، كريم فؤاد، محمود وحيد، محمد محمود وصلاح محسن وكلها غيابات وفقا لرؤية فنية من موسيمانى.