شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: فسخ تعاقد محمد النني مع أرسنال غير صحيح والأهلي لم يفاوضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، حقيقة الخبر الذي نشرته صحيفة "ذا صن" الانجليزية، بخصوص فسخ تعاقد أرسنال مع محمد النني واقتراب اللاعب من جالاتا سراي.

وقال وكيل النني في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "محمد النني ليس قريباً من فريق محدد ولكنه على بعد متساوٍ من جميع العروض، ولسنا على مقربة من جالاتا سراي كما قالت صحيفة ذا صن، الخبر جزء منه صحيح وهو أن محمد النني سينتقل بشكل مجاني في يناير إلى أي ناد وهذا أمر طبيعي، ولكن الجزء غير الحقيقي هو أن أرسنال يفسخ تعاقده مع اللاعب، فسخ التعاقد يأتي بسبب سوء الأخلاق أو لرغبة النادي في التخلص من اللاعب ولكن هذا الأمر عار تماماً من الصحة ولا توجد نية لفسخ التعاقد والعقد مستمر حتى نهاية الموسم".

أضاف: "أمامنا شهران على يناير ولدينا عروض من انجلترا وإيطاليا وأكثر من ناد في تركيا، ولسنا قريبين من ناد بعينه، ولا أعتقد أن هناك رغبة من التجديد من جانب أرسنال".

وواصل: "أرسنال أوقف التجديد بسبب موقف النني ودعمه لحدث دولي، واللاعب سيرحل بنهاية عقده مع الأرسنال، والأهلي لم يفتح أي باب تفاوض مع النني، واللاعب يفضل الدوري الإنجليزي وبعده تأتي الدوريات الأخرى".