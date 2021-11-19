شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: محمد محمود يرفض قرار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن محمد محمود، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، رفض الرحيل خلال الجلسة التي جمعت بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتمسك بكافة الفرص التي تمنحه البقاء مع الفريق، وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وتابع شبانة، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أن مصدرا بالأهلي كشف إصرار محمد محمود على البقاء وعدم الإعارة في يناير، وهو السبب وراء البرنامج البدني القوي الذي يخضع له في الوقت الحالي تحت قيادة كابيلو مدرب الأحمال.

وواصل شبانة: "المصدر أوضح أيضا أن محمد محمود أبلغ وكيله نادر شوقي أن فرصته في الرحيل عن الأهلي ستكون حال خروجه من حسابات بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي في المعسكرات المقبلة للفريق، سواء في ديسمبر المقبل في الإمارات أو في يناير.