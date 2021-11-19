حسام غالي: علاقتي بالأهلي أبدية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة، أن علاقته بناديه ستبقى أبدية.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قال غالي :"تريبت بين جدران النادي الأهلي، علاقتي بالأهلي أبدية".

وأضاف غالي :"جئت إلى الأهلي عندما كنت صغيرا بحثا عن فرصة للظهور مع فرق الناشئين، وكان يتم استبعادي دائما من كشوفات الفريق والتقسيمة، كنت أشعر بحزن شديد لكنني أواصل العمل".

وتابع قائد الأهلي المعتزل :"ميمي الشربيني أكثر مدرب آمن بقدراتي عندما كنت ناشئا، وجلب له ذلك الانتقادات من بعض المدربين، كان الجميع يراني لاعبا يتمتع بالمهارة لكنه غير مؤهل للعب في الأهلي".

وأنهى غالي :"النادي الأهلي شكّل شخصيتي منذ الصغر، نجحت في الحصول على فرصتي في المشاركة حتى أصبحت قائدا للفريق".