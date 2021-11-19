ملف الخميس.. حقيقة فسخ تعاقد "النني".. وتفكير "موسيماني" و "كارتيرون" في مباراتي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الخميس:

الخليج 365 يكشف حقيقة فسخ عقد النني مع آرسنال

كيف يفكر موسيماني؟.. سيناريو الزمالك أمام المقاولون.. وثلاثي جاهز بالخطة البديلة

كيف يفكر كارتيرون؟.. الحارس لم يحسم.. وخطة لقتل الإسماعيلي مبكرا

الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر كيروش في قائمة منتخب مصر لكأس العرب؟

صلاح يطرح قميص "هاتريك يونايتد" في مزاد خيري للرفق بالحيوان

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المقاولون.. اكتمال القوة الضاربة وغياب كهربا

لجنة الحكام تُعلن حكام مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي في الدوري

خاص.. الاتحاد العربي يوافق على تعديل قائمة مصر لكأس العرب

مدافع ليفربول: مواجهة صلاح وماني كل يوم تجعلني أفضل

فيوتشر يقفز للمربع الذهبي برباعية في مرمى إيسترن كومباني

مصدر لـ"الخليج 365" اتحاد الكرة ينتظر الجهة الإدارية لتحديد موعد العمومية

فاركو يكتب انتصاره الأول في الدوري بثنائية أمام مصر المقاصة

بيان ناري من غانا ضد جنوب أفريقيا بعد أزمة مباراة تصفيات المونديال