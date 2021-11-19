كتيبة الأهلي تطارد "ذئاب الجبل" لفرض السيطرة على القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود النادي الأهلي لاستئناف حملته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة قوية مع فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة في المسابقة.

الأهلي نجح في تحقيق فوزا تاريخية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على الزمالك في الجولة الثالثة، ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

فريق المدرب بيتسو موسيماني يستهدف الفوز على المقاولون العرب من أجل الوصول إلى النقطة رقم 12 وتعزيز الصدارة، والاستمرار في تجنب النزيف المبكر للنقاط.

ذئاب الجبل الأخضر يحتلون المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفريق كل نتائج كرة القدم في الجولات الثلاث الأولى بفوز وتعادل وخسارة.

بيتسو موسيماني وضع كل قوته الضاربة في قائمة المباراة، باستثناء محمود كهربا وطاهر محمد لأسباب فنية، وبعض اللاعبين غير اللائقين فنيا وبدنيا بالشكل الأمثل.

الأحمر استعاد محترفيه بعد فترة التوقف الدولي، حيث عاد علي معلول من تونس وأليو ديانج من مالي، وبيرسي تاو من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى نجوم المنتخب المصري، ليصبح الجميع مستعدا للتحدي المحلي.

وينتظر جمهور الأهلي بشغف الطريقة التي سيلعب بها موسيماني، هل سيعتمد على اللعب بخماسي دفاعي كما يفعل منذ بداية الموسم، أم سيعود لطريقة 4-2-3-1، ويتخلى عن 5-2-3 التي تتحول هجوميا إلى 3-4-3؟

بيتسو هزم الإسماعيلي 4-0 والزمالك 5-3 بالاعتماد على مدافع إضافي في طريقته، لكنه واجه صعوبة في التغلب على البنك الأهلي حتى عاد لطريقته القديمة، وهو ما يثير التساؤلات حول طريقة اللعب أمام المقاولون.

البعض يعتقد أن طريقة بيتسو موسيماني لا تكون مناسبة أمام فريق يلعب بتكتل دفاعي مثل البنك الأهلي، ومثلما يتوقع أن يلعب المقاولون العرب، وأنها تفلح أمام الأندية التي تلعب كرة قدم مفتوحة وتحاول المنافسة على الاستحواذ والسيطرة، لكن الإجابة ستكون عند بيتسو.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 4 في الدوري الممتاز.

التاريخ: 19 نوفمبر 2021

التوقيت: 08:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الملعب: ستاد الأهلي We السلام