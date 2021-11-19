كيف يفكر موسيماني؟.. سيناريو الزمالك أمام المقاولون.. وثلاثي جاهز بالخطة البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنه من مساء الجمعه على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهد مران اليوم عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه شرح لهم بعض النقاط الخاصة بالمنافس المقاولون العرب وركز على ضرورة تنويع مصادر الهجوم والضغط علي المنافس بالاختراقات من العمق ومنح الحرية الكاملة لأكرم توفيق وعلي معلول لزيادة الفاعلية الهجومية من الطرفين الأيمن والأيسر على أن يقوم حمدي فتحي بالتغطية خلف ثنائي الدفاع بحيث يتولي بدر بانون اللعب خلف أكرم وأيمن أشرف وراء معلول.

وحرص موسيماني على تخفيف الحمل البدني اليوم حيث كان المران خفيفا للغاية وأبرز معالم التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد ويضم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه بدر بانون (ياسر ابراهيم) وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وعمرو السولية واليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف.

ويرتكن موسيماني إلى خوض المباراة بنفس شكل وطريقة مواجهة الزمالك ولكنه قد يضطر لتعديلها في الشوط الثاني حال تأزم الموقف وتأخر الفوز بالدفع بلويس ميكسيوني وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات كما حدث في التقسيمة اليوم.

واستبعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لاعبه محمود عبدالمنعم (كهربا) من قائمة مواجهة المقاولون العرب المقررة غدا الجمعة في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة هذا الموسم، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن.

وبدأ الأهلي مسيرته بالفوز 4 / صفر على الإسماعيلي، ثم 1 / صفر على البنك الأهلي في المرحلة الثانية، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا 5 / 3 على غريمه التقليدي الزمالك في لقائه الأخير بالبطولة قبل توقفها بسبب مباريات الأجندة الدولية.