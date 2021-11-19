كيف يفكر كارتيرون؟.. الحارس لم يحسم.. وخطة لقتل الإسماعيلي مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وضع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الخطوط العريضة لخطته أمام الإسماعيلي ضمن الجولة الرابعة في الدوري، والشكل الذي سيظهر به الفريق.

ويتجه المدير الفني للدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري أساسيا في المباراة، مع مفاوضلة بين عدة خيارات على مستوى باقي التشكيل.

ويلعب كارتيرون مباراة الإسماعيلي بشكل ضاغط من البداية بهدف التسجيل مبكرا كما اعتاد الفريق خلال المباريات التي خاضها الموسم الحالي

لكن التشكيل حتى ليلة اللقاء لم يحسم بعد، فما زال الفرنسي يفاضل بين استمرار محمد أبو جبل في حراسة المرمى أو منح الفرصة لمحمد عواد وهو ما لم يحسمه حتى مران الفريق الأخير مساء اليوم الخميس.

لا توجد نية لإجراء تعديلات في الدفاع باستثناء أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة أثناء التواجد في صفوف منتخب مصر وبالتالي سيتم الاعتماد على محمد عبدالشافي.

الجانب الآخر غير المحسوم في التشكيل هو الاعتماد على مصطفى فتحي، أم يوسف "أوباما"، بينما حسم الفرنسي موقفه في مركز رأس الحربة لصالح سيف الدين الجزيري على حساب عمر السعيد.

يأمل كارتيرون أن تنجح المبادرة الهجومية من جانب فريقه أمام الإسماعيلي في التسجيل مبكرًا من أجل تجاوز الخسارة التي تعرض لها أمام الأهلي.ر