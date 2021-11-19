الامارات | دبا الفجيرة يواجه الذيد في قمة دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يواجه الذيد في قمة دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجدد منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى عند الساعة 16:40 من مساء، اليوم، بإقامة أربع مباريات، إذ يلتقي دبا الفجيرة مع الذيد، والحمرية مع مصفوت، والتعاون مع مسافي، والرمس مع «غلف إف سي».

ويحتل العربي صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه البطائح برصيد 14 نقطة، ثم دبا الحصن بـ13 نقطة من خمس مباريات، يليهم دبا الفجيرة والحمرية، ولكل منهما 12 نقطة (خاضا مباراة أقل)، ويحل في المركز السادس حتا برصيد 11 نقطة، ثم الذيد تسع نقاط، و«غلف إف سي» ومصفوت سبع نقاط، يليهم الفجيرة ومسافي خمس نقاط، ثم الرمس بثلاث نقاط، وأخيراً الجزيرة الحمراء والتعاون و«ستي»، ولكل منهم نقطة واحدة.

وتعتبر مباراة دبا الفجيرة والذيد من أبرز المباريات، إذ يسعى الأول للانتصار الخامس، بينما يبحث الذيد عن تحقيق الفوز الرابع.

مباريات اليوم

دبا الفجيرة - الذيد 16:40

الحمرية - مصفوت 16:40

التعاون - مسافي 16:40

الرمس - «غلف اف سي» 16:40

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