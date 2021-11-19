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الامارات | دبا الفجيرة يواجه الذيد في قمة دوري الدرجة الأولى

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محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجدد منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى عند الساعة 16:40 من مساء، اليوم، بإقامة أربع مباريات، إذ يلتقي دبا الفجيرة مع الذيد، والحمرية مع مصفوت، والتعاون مع مسافي، والرمس مع «غلف إف سي».

ويحتل العربي صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه البطائح برصيد 14 نقطة، ثم دبا الحصن بـ13 نقطة من خمس مباريات، يليهم دبا الفجيرة والحمرية، ولكل منهما 12 نقطة (خاضا مباراة أقل)، ويحل في المركز السادس حتا برصيد 11 نقطة، ثم الذيد تسع نقاط، و«غلف إف سي» ومصفوت سبع نقاط، يليهم الفجيرة ومسافي خمس نقاط، ثم الرمس بثلاث نقاط، وأخيراً الجزيرة الحمراء والتعاون و«ستي»، ولكل منهم نقطة واحدة.

وتعتبر مباراة دبا الفجيرة والذيد من أبرز المباريات، إذ يسعى الأول للانتصار الخامس، بينما يبحث الذيد عن تحقيق الفوز الرابع.

مباريات اليوم

دبا الفجيرة - الذيد 16:40

الحمرية - مصفوت 16:40

التعاون - مسافي 16:40

الرمس - «غلف اف سي» 16:40

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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