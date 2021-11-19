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الامارات | مانشستر يونايتد يفقد الأمل في تجديد عقد بوغبا

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مدريد ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فقد الأمل في إمكانية الإبقاء على نجم خط وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر في نهاية الموسم الجاري دون وجود أي تقارب حقيقي بين اللاعب والنادي في سبيل تمديد التعاقد بينهما.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، فإن نادي بات أقرب من أي وقت مضى من ضم بوغبا.

وأشارت «ماركا» إلى أن النادي الملكي كثف مفاوضاته، أخيراً، مع بوغبا الذي يحظى أيضاً باهتمام فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، وكذلك الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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