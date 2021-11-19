الامارات | «تسديدات.. الدراجة».. استجمام الحوسني بعيداً عن الصافرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تسديدات.. الدراجة».. استجمام الحوسني بعيداً عن الصافرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم المونديالي في كرة قدم الصالات فهد بدر الحوسني أنه يخصص وقتاً للابتعاد عن الصافرة والتحكيم من خلال قيادة الدراجة الهوائية ولمسافات طويلة أسبوعياً، إذ يرى أن قيادة الدراجة الهوائية في الهواء الطلق تعزز من الإيجابية لديه، لذلك فهي فرصة للاستجمام وللحفاظ على اللياقة البدنية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا يوجد وقت كثير عند قضاة الملاعب، خصوصاً في الصالات، لكنني حريص على متابعة الدوري الإنجليزي، خصوصاً مباريات المساء التي طرفها مانشستر ستي، أو ريال مدريد في الدوري الإسباني».

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