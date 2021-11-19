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الامارات | «تسديدات.. الدراجة».. استجمام الحوسني بعيداً عن الصافرة

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم المونديالي في كرة قدم الصالات فهد بدر الحوسني أنه يخصص وقتاً للابتعاد عن الصافرة والتحكيم من خلال قيادة الدراجة الهوائية ولمسافات طويلة أسبوعياً، إذ يرى أن قيادة الدراجة الهوائية في الهواء الطلق تعزز من الإيجابية لديه، لذلك فهي فرصة للاستجمام وللحفاظ على اللياقة البدنية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا يوجد وقت كثير عند قضاة الملاعب، خصوصاً في الصالات، لكنني حريص على متابعة ، خصوصاً مباريات المساء التي طرفها مانشستر ستي، أو في ».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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