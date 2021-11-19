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الامارات | متفرقات.. «بن دري» و«ذئاب دبي» في نهائي بطولة الحبتور للبولو

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا بن دري وذئاب دبي إلى المباراة النهائية لبطولة الحبتور للبولو، التي تختتم اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في «دبي لاند»، وتنطلق في الرابعة عصراً، فيما تسبق المباراة النهائية لقاءات تعويضية للفرق الثلاثة الأخرى، تبدأ في الثانية والنصف، حيث يلعب كل فريق مع نظيره مباراة من شوطين فقط لتحديد المراكز من الثالث وحتى الخامس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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