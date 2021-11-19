الامارات | تسديدات.. لاوتي يُدخل البهجة إلى قلب أراوخو

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. لاوتي يُدخل البهجة إلى قلب أراوخو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعب الوصل، الأوروغوياني ميشيل أراوخو بيوم ميلاد ابنه لاوتي (سبع سنوات)، إذ نشر لاعب «الفهود» على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صوراً لاحتفاله مع زوجته مارغريتا وابنه، موجهاً رسالة إلى ابنه، قائلاً: «عيد ميلاد سعيد، نحب أن نراك سعيداً دائماً، سنكون معك للأبد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news