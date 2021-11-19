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الامارات | متفرقات.. لقاء تعريفي لـ «الأولمبية» مع المتقدمين لبرامج دورات الأكاديمية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، ممثلة في الأكاديمية الأولمبية، اللقاء التعريفي لـ25 من المتقدمين لدورات المديرين التنفيذيين والفنيين والماليين للاتحادات والمنظمات والجمعيات ، وفقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي أطلقته اللجنة والهيئة العامة للرياضة. وأقيم اللقاء بمجلس الخوانيج في دبي، صباح أول من أمس، حيث تمت مناقشة أفكار المتقدمين وتطلعاتهم قبل انطلاق الدورات واعتماد المحاور والمحاضرات المختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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