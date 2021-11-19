الامارات | متفرقات.. لقاء تعريفي لـ «الأولمبية» مع المتقدمين لبرامج دورات الأكاديمية

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. لقاء تعريفي لـ «الأولمبية» مع المتقدمين لبرامج دورات الأكاديمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، ممثلة في الأكاديمية الأولمبية، اللقاء التعريفي لـ25 من المتقدمين لدورات المديرين التنفيذيين والفنيين والماليين للاتحادات والمنظمات والجمعيات الرياضية، وفقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي أطلقته اللجنة والهيئة العامة للرياضة. وأقيم اللقاء بمجلس الخوانيج في دبي، صباح أول من أمس، حيث تمت مناقشة أفكار المتقدمين وتطلعاتهم قبل انطلاق الدورات واعتماد المحاور والمحاضرات المختلفة.

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