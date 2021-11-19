الامارات | «سباق إكسبو للجري» يستقطب اليوم أكثر من 5000 عداء

شكرا لقرائتكم خبر عن «سباق إكسبو للجري» يستقطب اليوم أكثر من 5000 عداء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك أكثر من 5000 عداء، من 112 جنسية، من مختلف الأعمار من داخل الدولة وخارجها، في «سباق إكسبو 2020 للجري»، الذي ينطلق الساعة السابعة صباح اليوم، من أمام جناح جامعة الدولة العربية في منطقة الفرص بـ«إكسبو2020 دبي». وتفتح قرية السباق أبوابها الساعة 5:30 صباحاً، ويبدأ المتسابقون المشاركون في سباق 10 كيلومترات في التجمع في الساعة 6:30 صباحاً، وينطلق السباق في تمام الساعة 7:00 صباحاً، وينطلق سباق 5 كيلومترات في الساعة 8:00 صباحاً، بينما يبدأ سباق 3 كيلومترات الساعة 8:30.

وستكون الانطلاقة على شكل أفواج، حيث ينطلق كل 500 متسابق في فوج منفصل، ثم ينطلق الفوج الذي يليه بعد دقيقة كاملة، وبعد إنهاء السباق يتسلم كل مشارك ميدالية السباق، وفي الختام سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في كل فئة عمرية من كل سباق.

وسيتم احتساب زمن كل متسابق من خلال شريحة تم تسليمها مع حقيبة السباق، والتي ستقوم بحساب الزمن من وقت عبور خط البداية حتى تجاوز المتسابق لخط النهاية. ويخوض المتسابقون تجربة فريدة من نوعها بالجري داخل أروقة «إكسبو 2020 دبي»، وحول الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020» والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، وستتاح الفرصة لجميع المتسابقين الاستمرار بالوجود طوال اليوم بالمجان في مقر إكسبو، حتى يتمكن من قضاء وقت مع العائلة لزيارة جميع الأجنحة والتعرف إلى ما تقدمه، والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية الموجودة في «إكسبو».

• 3 سباقات مخصصة اليوم، منها 10، و5 و3 كلم.

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