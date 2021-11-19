الامارات | متفرقات.. الشارقة يكسب رهان «ديربي السلة» أمام البطائح

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شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. الشارقة يكسب رهان «ديربي السلة» أمام البطائح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق الشارقة «ديربي الإمارة الباسمة» بفوزه على ضيفه البطائح، بفارق 10 نقاط وبنتيجة 87-77، أول من أمس، في الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لدوري الإمارات للسلة. وشهدت بقية المباريات فوز شباب الأهلي على النصر 87-68، والوصل على الوحدة 81-73. وعزز شباب الأهلي صدارة الترتيب العام بـ15 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة الوصيف.
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