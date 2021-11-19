الامارات | نجوم المنتخب يخوضون اليوم تحدي بطولة الإمارات الشاملة للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المنتخب يخوضون اليوم تحدي بطولة الإمارات الشاملة للرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في العاشرة من صباح اليوم، منافسات بطولة الإمارات الشاملة للرماية التي ينظمها اتحاد الرماية، وتستمر حتى غد، وتحتضنها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ويشارك نجوم المنتخب في رماية الأطباق والمسدس والبندقية.

وتعد البطولة باكورة نشاط الموسم الجديد لرماية الإمارات، بعد التعافي من قيود الجائحة حيث أعدت اللجنة الفنية بالاتحاد برنامجاً حافلاً هذا الموسم، ويشارك في منافسات رماية الأطباق وحدها 22 رامياً، بينهم أربعة رماة في رماية الأطباق من الأبراج، وهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف بن فطيس ومحمد حسن ورشيد البلوشي.

ويشارك في «التراب» 18 رامياً، بينهم الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة رسمية، والعديد من الرماة المميزين.

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