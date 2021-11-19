الامارات | 15 ميدالية للإمارات.. وذهبية تاريخية للمطيوعي في بطولة العرب للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ميدالية للإمارات.. وذهبية تاريخية للمطيوعي في بطولة العرب للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دراج المنتخب محمد المطيوعي إنجازاً تاريخياً في بطولة العرب للدراجات المقامة في مصر حاليا، بعد إحرازه أمس ذهبية سباق الفردي للشباب لمسافة 75 كلم، ليصبح أول دراج في تاريخ البطولة لفئة الشباب، يحرز ذهبيتي سباقي ضد الساعة والفردي، منذ أن انطلقت عام 1978.وارتفعت ميداليات الإمارات إلى 15، بعد أن أحرزت أيضا صفية الصايغ، فضية سباق الفردي العام لمسافة 60 كلم، كما أضاف منتخب الشابات برونزية سباق الفردي العام لمسافة 45 كلم، في أول مشاركة لهن في هذه الفئة، خلال المنافسات الخارجية. ويتكون منتخب الشابات من: هدى حسين ومروة كهور ومزنة المرزوقي ورناد اليافعي.وتختتم اليوم منافسات الطريق بسباق اختراق الضاحية للكبار لمسافة 150 كلم، ويقود المنتخب يوسف ميرزا، إضافة إلى سباق تحت 23 سنة، والناشئين 45 كلم.

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