شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: بند فى عقد أوباما مع الزمالك يثير الجدل قبل تجديدات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن مصدرا داخل نادي الزمالك تحدث عن مفاجأة فيما يتعلق بعقد يوسف أوباما مع الفريق، والذي قام بالتوقيع في يناير الماضي وجدد عقده مع النادي، وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "حسب مصادر مطلعة في الزمالك أوباما وضع بندا في عقده بأنه حال جلب أي لاعب في مركزه أو تجديد التعاقد مع أي لاعب في مركزه يحصل أوباما على قيمة مالية أعلى منه".

وختم شبانة: "المصدر أشار إلى أن أوباما وضع هذا البند بالتحديد بسبب المفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد ورفض أوباما فكرة منح السعيد راتب سنوي أعلى منه من الأساس".