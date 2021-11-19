اخبار الرياضه

محمد شبانة: بند فى عقد أوباما مع الزمالك يثير الجدل قبل تجديدات الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: بند فى عقد أوباما مع الزمالك يثير الجدل قبل تجديدات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن مصدرا داخل نادي الزمالك تحدث عن مفاجأة فيما يتعلق بعقد يوسف أوباما مع الفريق، والذي قام بالتوقيع في يناير الماضي وجدد عقده مع النادي، وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "حسب مصادر مطلعة في الزمالك أوباما وضع بندا في عقده بأنه حال جلب أي لاعب في مركزه أو تجديد التعاقد مع أي لاعب في مركزه يحصل أوباما على قيمة مالية أعلى منه".

وختم شبانة: "المصدر أشار إلى أن أوباما وضع هذا البند بالتحديد بسبب المفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد ورفض أوباما فكرة منح السعيد راتب سنوي أعلى منه من الأساس".

في سياق مغاير، قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل توقيت مباراتي الأهلي أمام سموحة، والزمالك مع سيراميكا في الجولة السادسة من مسابقة الممتاز، ليتم إقامتهما في نفس اليوم وهو 25 نوفمبر ولكن تعديل التوقيت ليتم اقامتهما في الرابعة عصرا.

وكان مقررا إقامة مباراة الأهلي لسموحة في الثامنة مساء بينما مباراة الزمالك ضد فريق سيراميكا الساعة 5:30 مساء قبل ان يتم تعديلهما ليقاما في الرابعة عصرا.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا