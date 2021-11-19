شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة بهدف عالمي لللغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصيه رائعة أستغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح والتي أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر .

وجاءت أحداث اللقاء سجال بين لاعبو الفريقين حيث شهدت هجمات فريق الاتحاد السكندرى الاكثر خطورة عن طريق فوزى الحناوى وخالد الغندور وكريم الديب و أحراز هدف الفوز و تحقيق الانتصار بينما لم ينجح لاعبو فريق الجونة من أحراز الاهداف حيث تمكنوا من الحصول على ركلة جزاء وسددها نور السيد ولكن تصدى لها محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق السكندرى .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن صاحب الملعب:

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، كريم الديب

الهجوم .. نبولوا ، مورا سايكو

بينما جاء تشكيل الجونة الضيوف كالتالى :

حراسة المرمى .. أسلام طارق

خط الدفاع .. عمرو سعداوى ، لؤى وائل ، محمود الجزار ، محمد عبد الجواد

خط الوسط .. نور السيد ، أسلام محارب ، ناصر ناصر ، أسلام رشدى ، أسلام عبد النعيم

الهجوم .. خالد قمر