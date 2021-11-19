شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس 18 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 18 / 11 / 2021 إقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام وكانت جميعها عامرة بالأهداف وعلى رأسها لقاء فيوتشر وإيسترن كومبانى الذى انتهى بخسارة الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

إيسترن كومبانى 1 – 4 فيوتشر

حقق فريق فيوتشر فوزاً مستحقاً على نظيره إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام حيث افتتح عمر كمال عبد الواحد التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بينما يتذيل إيسترن كومباني جدول الدوري العام بدون رصيد بعد الخسارة في المباراة الرابعة على التوالي.

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصيه رائعة أستغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح والتي أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر .

حقق فريق فاركو الفوز الأول بمسابقة الدوري بعد التغلب على المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما فى الثالثة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر بينما توقف رصيد المقاصة عند 4 نقاط في المركز العاشر، حيث ستساهم أول ثلاث نقاط لفاركو في تجديد الثقة في مجدي عبد العاطي للبقاء على رأس القيادة الفنية بعدما كان هناك اتجاه لإقالته حال عدم تحقيق الفوز بمباراة اليوم.

وسجل فاركو هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق عبد الله بكري، حيث تم جاء الهدف من ركلة ركنية حولها عمرو جمال برأسه نحو المرمى ولكن شتتها دفاع المقاصة بعيدا عن المرمى لترتد مرة أخرى لبكري الذي سددها في الشباك.

سيراميكا 1 – 0 البنك الأهلى

اقتحم فريق سيراميكا المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا، باحتلال المركز الثالث بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ،اليوم، الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

سجل محمد إبراهيم هدف المباراة الوحيد والذى قاد فريق سيراميكا للفوز على البنك الأهلى، عن طريق تمريرة أمامية من شادي حسين اصطدمت بدفاعات فريق البنك ثم وصلت إلى محمد إبراهيم المنفرد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد كرة سكنت أعلى يسار محمود الزنفلى.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى لقائين وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.