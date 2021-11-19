شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: لاعبو الجونة شعروا بـ"الهمدان" أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أن لاعبى الفريق شعروا بالهمدان عقب إهدار زميلهم نور السيد ركلة الجزاء فى الشوط الثانى، مما أدى لخسارتهم اللقاء.

وأوضح رضا شحاتة خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب اللقاء، أن إصابة لؤى وائل مدافع الفريق أثرت على الأداء وشكل فريق الجونة منذ البداية، وأن فريق الاتحاد السكندرى يتميز بالقوة على ملعبه.

وأشار رضا شحاتة إلى أن لاعبى الفريق حاولوا الرجوع في النتيجة بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولكن مدافعى الاتحاد السكندرى نجحوا في إيقاف الخطورة والحفاظ على الفوز.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصية رائعة استغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح، والتى أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر.