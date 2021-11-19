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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. صراع خماسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز تغييرات عقب إقامة 4 مباريات من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
فيديو.. الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة بهدف عالمي لللغندور
حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بهدف هيما ويقتحم المربع الذهبى مؤقتا.. "فيديو"
اقتحم فريق سيراميكا المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا، باحتلال المركز الثالث بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ،اليوم، الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.
فيوتشر يفوز 4/1 ويُلحق بإيسترن كومباني الهزيمة الرابعة على التوالى
حقق فريق فيوتشر فوزاً مستحقاً على نظيره إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام حيث افتتح عمر كمال عبد الواحد التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.
فاركو يحقق فوزه الأول بالدوري بثنائية نظيفة فى المقاصة
حقق فريق فاركو الفوز الأول بمسابقة الدوري بعد التغلب على المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما فى الثالثة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز
وجاء ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز تصدر أحمد رفعت مهاجم فريق فيوتشر، وفى المركز الثانى محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلى، وحصد المركز الثالث جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى، وفى المركز الرابع أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، وجميعهم برصيد 3 أهداف.