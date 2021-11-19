شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختار أحمد رفعت رجلاً لمباراة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي لفريق فيوتشر، عبر فيس بوك، أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، رجلاً لمباراة إيسترن كومباني، وذلك بعد إحرازه للهدف الرابع للفريق، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز فيوتشر بنتيجة 4/1.



فيوتشر

وحقق فريق فيوتشر فوزاً مستحقاً على نظيره إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام حيث افتتح عمر كمال عبد الواحد التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بينما يتذيل إيسترن كومباني جدول الدوري العام بدون رصيد بعد الخسارة في المباراة الرابعة على التوالي.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية من جانب فريق إيسترن كومباني في محاولة لتعديل النتيجة، لكنها لم ترتقي لدرجة الخطورة على مرمى جنش حارس فيوتشر.

وأحرز أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر هدفاً لفريقه في شباك إيسترن كومباني، وذلك في الدقيقة 58 من عمر اللقاء قبل أن يعود الحكم محمد الحنفي إلى الفار الذي قام بإلغاء الهدف بداعي الستلل، لتبقى النتيجة 3/0 لفيوتشر.