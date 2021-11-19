شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يقرر تمديد معسكر الجونة بالإسكندرية عقب الهزيمة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، تمديد معسكر الفريق الساحلى بمدينة الإسكندرية لحين مباراة المصرى البورسعيدرى في الجولة القادمة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعمل رضا شحاتة على توفير الجهد على لاعبى فريق الجونة وتصحيح الأخطاء التي وقعت بيها بعض اللاعبين، خلال مباراة الاتحاد السكندرى وتفادى الهزيمة.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصيه رائعة أستغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح والتي أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر .

ويستعد فريق المصرى البورسعيدى لملاقة الجونة فى الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم الاثنين القادم على ملعب برج العرب .